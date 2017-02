Alweer nieuwe club voor Denny van Loen

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 07:40 uur | update: 09:49 uur

Foto: SV Huizen

IJSSELSTEIN - Denny van Loen vertrekt na dit seizoen bij derde divisionist Huizen. De zoon van voormalig FC Utrecht-spits John van Loen stapt over naar eerste klasser Bennekom.



Het is voor de 25-jarige Van Loen, die twee jaar voor Huzien speelde, alweer de zevende club uit zijn loopbaan. De spits speelde in de jeugd van VVIJ in IJsselstein, FC Utrecht en Sparta. Later kwam hij uit voor CSV Apeldoorn, Montfoort en VVA'71.



Voor Huizen scoorde hij in deze voetbaljaargang drie doelpunten.



