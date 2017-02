Bestraft Elinkwijk gaat niet in beroep

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 21:22 uur | update: donderdag 16 februari 2017, 09:32 uur

Beeld uit de wedstrijd AFC'34-Elinkwijk Foto: RTV Utrecht/Arnold Schenk

UTRECHT - Elinkwijk krijgt drie punten in mindering voor opstellen van Jordi Best in de wedstrijd AFC'34, in de 1e klasse A van het zondagamateurvoetbal. De speler had niet mee mogen doen, omdat hij geschorst was.



De Utrechtse club krijgt bovendien een boete van 250 euro, en moet de wedstrijd, die in een gelijkspel eindigde, overspelen. Daardoor staat Elinkwijk nu laatste in de 1e klasse A.



De club laat weten niet in beroep te gaan tegen de straf.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht