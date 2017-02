Rauwerdink even terug voor Challenge Cup

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 23:13 uur | update: donderdag 16 februari 2017, 10:26 uur

Jeroen Rauwerdink hier in actie voor Oranje Foto: ANP

ZEIST - Volleyballer Jeroen Rauwerdink was woensdagavond weer even terug in Nederland. De Zeister speelde met zijn Turkse club Ziraat Ankara in de kwartfinale van de Challenge Cup tegen Dynamo uit Apeldoorn. De ploeg van Rauwerdink won de ontmoeting met 3-1 (20-25 25-11 25-16 25-20).



Het was voor Rauwerdink een terugkeer naar de club waar hij zes jaar heeft gespeeld. "Hier ligt een stukje van mij, dat zal ik altijd in mijn herinnering hebben." Dat hij het laatste punt mocht scoren was afgesproken werk, zei hij tegen volleybalkrant.nl "Dat wist ik eigenlijk al ver van tevoren. Super, mooi om hier te spelen. Ik kan al mijn familie weer zien, super", besluit Rauwerdink die tot negen gescoorde punten kwam.



De return is over twee weken in de Turkse hoofdstad.



