Pittig debuut Budding in Ruta del Sol

VEENENDAAL - Martijn Budding is in de eerste etappe van de Ruta del Sol als 53e binnen gekomen. De Veenendaler, die aan zijn eerste seizoen bij Roompot - Nederlandse Loterij begonnen is, kwam 7 minuten en 18 seconden na winnaar Alejandro Valverde over de streep.



De openingsrit door de vallei van de Sierra Nevada voerde het peloton over vijf beklimmingen. Het waren de gebruikelijke namen die tijdens de slotklim van de Puerto de Monachil de koers wisten te maken. Alberto Contador brak met een versnelling de koers open. In de sprint klopte zijn Spaanse landgenoot Valverde de Nederlander Wout Poels. Sebastien Reichenbach uit Zwitserland werd derde.



In de tweede etappe moet donderdag ook weer flink geklommen worden. Met een aankomst op de Puerto Peña del Aguila.



