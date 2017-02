Hercules op zoek naar goed gevoel

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 15:30 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT - Hercules gaat zondag in de uitwedstrijd tegen Be Quick 1887 op zoek naar eerherstel. De Utrechtse nummer zes van de derde divisie verloor drie van de laatste vier duels. De zege tussendoor, tegen Juliana'31, was zwaar bevochten en niet verdiend.



De Utrechtse derde divisionist, van 1882, kan tegen de vijf jaar jongere tegenstander weer beschikken over Nathan Bijl (zie foto). Hij is hersteld van een teenblessure. Rob Rietveld en Roy Kelder zijn geblesseerd. Bovendien ontbreekt teammanager Robbert van Geelen in Groningen. Hij heeft een kruisbandblessure.



Eerder dit seizoen verloor Hercules op eigen veld met 3-1 van Be Quick, dat twee plaatsen hoger staat. De Groningers hebben bovendien twee duels minder gespeeld.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht