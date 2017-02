Alleen winst telt voor IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 14:00 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels gaat zaterdag op jacht naar de koppositie in de derde divisie. De ploeg van Sandor van der Heide gaat op bezoek bij hekkensluiter Jong Almere City. De Almeerse beloften, die eerder dit seizoen op de westmaat met 4-1 werden geklopt, zitten in een dip: de laatste vijf competitieduels werden verloren.



IJsselmeervogels kan in Almere nog niet beschikken over linkerverdediger Henri de Graaf. Ook de langdurig geblesseerden Mimoun Eloisghiri en Mike van de Laar ontbreken.



De Rooien hebben de laatste tijd moeite met scoren. In de laatste negen duels werd maar elf keer doel getroffen. In de twee wedstrijden voor die serie van elf scoorden de Vogels twaalf keer. Topscorer Sherwin Grot, die al twaalf doelpunten maakte, heeft al 828 minuten niet meer gescoord. Hij scoorde voor het laatst op 5 november, in de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen ONS Sneek.



