Ziekenboeg Spakenburg wordt langzaam leger

Erik Veerman kopt in het duel tegen Jong Vitesse Foto: Theo Hartog/SV Spakenburg

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Langzaam maar zeker loopt de ziekenboeg van Spakenburg leeg. Afgelopen dinsdag, in de met 5-2 gewonnen oefenwedstrijd tegen DVS'33, kwamen Kees Tol en Joey Belterman weer in actie. Tol kan zaterdag tegen VVSB spelen, Belterman kan mogelijk op de bank.

Dat laatste geldt ook voor Thijs Hendriks. De afgelopen winter van Achilles'29 overgekomen aanvaller is nog steeds niet topfit.



Vijf mensen ontbreken nog altijd: Tom Oostinjen, Richard Arends, Matthijs Blijham, Tim Sanders en Niels Buijtenhuis zijn niet inzetbaar.



Spakenburg haalde na de winterstop één duel uit drie duels. VVSB is al zes duels ongeslagen. De ploeg uit Noordwijkerhout staat achtste in de tweede divisie; vijf plaatsen hoger dan Spakenburg.



Eerder dit seizoen eindigde het duel tussen VVSB en Spakenburg in 4-4. Erik Veerman (zie foto) en Philip Ties scoorden toen beiden twee keer.



Assitent-trainer Tijs Schipper van Spakenburg treft veel oude bekenden; hij was van 2009 tot 2011 hoofdtrainer van VVSB. Onder zijn leiding promoveerde de club naar de topklasse.



