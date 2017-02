Pittige kennismaking Tusveld met de Portugese bergen

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 22:26 uur | update: vrijdag 17 februari 2017, 10:13 uur

Martijn Tusveld Foto: Cor Vos / Team Roompot

UTRECHT/VEENENDAAL - Martijn Tusveld heeft in de eerste bergrit van de Ronde van de Algarve flink tijd veloren. De Utrechter van Roompot-Nederlandse Loterij kwam in Alto de Fóia als 45e over de streep op 5'47 van winnaar Daniel Martin. De Ier rekende in een sprint-a-deux af met medevluchter Primoz Roglic.



Op vijf kilometer van het einde plaatste Martin een versnelling, waarna Roglic hem als enige kon volgen. De Sloveen probeerde de Ier meerdere malen van zich af te schudden, maar slaagde daar niet in. De 30-jarige Ier boekte alweer de twaalfde overwinning van Quick-Step dit seizoen. Hij nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Fernando Gavira.



Na twee etappes staat Tusveld nog steeds 45e in het klassement op 5'57 van Martin. Dylan van Baarle mengde zich niet in de strijd voorin. De Veenendaler van Cannondale-Drapac bereidt zich voor op de voorjaarsklassiekers en kwam als 65e binnen op 9'10. In het algemeen klassement staat hij één plaats hoger op 9'20.



