Budding stijgt zes plaatsen in Ruta del Sol

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 17 februari 2017, 09:44 uur | update: 10:00 uur

Martijn Budding Foto: Cor Vos / Team Roompot

VEENENDAAL - Martijn Budding is bezig met een prima debuut in de Ruta del Sol. Achter de beste klimmers op aarde kwam de Veenendaalse eerste jaars prof in Zuid-Spanje keurig als 43e binnen. Budding gaf slechts 3'55 toe op dagwinnaar Thibaut Pinot. De Fransman rekende in een rit met aankomst bergop af met Alberto Contador. De Spanjaard neemt wel de leiderstrui over van zijn landgenoot Alejandro Valverde.



Het peloton kreeg vier beklimmingen voor de kiezen in de 2e etappe die over 178 kilometer van Torredonjimeno naar Alto Peña del Águila voerde. Warren Barguil opende de finale, maar slaagde er niet in weg te blijven. Ook een poging van Mikel Landa was tevergeefs. Een demarage van Contador leek wel succes te hebben, maar met de haven in zicht kwam Pinot nog over de Spanjaar heen. Wout Poels verloor enkele seconden, in het algemeen klassement staat hij zesde.



Martijn Budding klimt zes plaatsen naar plek 47. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij staat op ruim 11 minuten.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht