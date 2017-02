Van Baarle noteert 20ste tijd in Algarve

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 13:17 uur | update: 13:41 uur

Foto: Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

UTRECHT/VEENENDAAL - Dylan van Baarle heeft de 20ste tijd genoteerd bij de individuele tijdrit in de Ronde van de Algarve. In de derde etappe na 18 kilometer kwam de Veenendaler van Cannondale-Drapac na 22 minuten en 15 seconden over de finish. De winnaar Jonathan Castroviejo deed er 51 seconden minder over.



Martijn Tusveld heeft de 43ste tijd genoteerd. Na 18 kilometer kwam de Utrechter van Roompot-Nederlandse Loterij na 22 minuten en 39 seconden over de streep.



ALGEMEEN KLASSEMENT

In het algemeen klassement staat Tusveld op 44ste plaats op 7'03 van koploper Primo?z Roglic van Lotto Jumbo. Van Baarle bezet de 57ste plek in het klassement op 10'02 van Roglic.







