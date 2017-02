Powel bezorgt koploper IJsselmeervogels punt

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 16:20 uur | update: 17:06 uur

Berry Powel op archiefbeeld Foto: Orange Pictures

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft het duel in de derde divisie tegen Jong Almere City afgesloten met een gelijkspel. Diep in de blessuretijd wist Berry Powel de 2-2 op het scorebord te zetten.



De Vogels kwamen tegen Jong Almere City twee keer op achterstand. Twee keer wist Powel, die zijn tweede wedstrijd speelde in het rood-witte shirt, de gelijkmaker te scoren. Het is voor Powel inmiddels zijn vijfde doelpunt in dienst van IJsselmeervogels.



16' Arsenio Valpoort [1-0]

53' Berry Powel [1-1]

65' Jasper Waalkens [2-1]

94' Berry Powel [2-2]



Doordat FC Lisse punten verloor van Odin'59 is IJsselmeervogels op basis van doelsaldo de nieuwe koploper van de derde divisie zaterdag. Beide clubs hebben 42 punten.



