Coquard wint massasprint; Budding 105e

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 17:18 uur | update: 18:43 uur

Martijn Budding Foto: Team Roompot

VEENENDAAL - De Franse wielrenner Bryan Coquard heeft zaterdag de vierde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. Veenendaler Martijn Budding kwam, met de zelfde tijd als de winnaar, als 105e over de streep.



De 24-jarige Coquard won in de straten van Sevilla de massasprint. Coquard stoof op het laatste stuk naar de finish de Noor Daniel Hoelgaard voorbij en pakte de winst.



In het algemeen klassement klimt Budding twee plaatsen. Hij stond 46e, nu is hij de nummer 44. De lijst wordt aangevoerd door de Spaanse renner Alejandro Valverde. In het bergklassement doet Budding het een stuk beter. Hij staat hier op de zesde plaats. Georg Preidler is de koploper in het bergklassement met 32 punten. Budding heeft 11 punten. Budding reed tot vier kilometer voor het einde in de kopgroep. Hij werd toen met zijn medevluchters teruggepakt.



