Galatasary speelt gelijk zonder Sneijder

UTRECHT - Galatasaray heeft de eerste wedstrijd sinds het ontslag van de Nederlandse trainer Jan Olde Riekerink niet kunnen winnen. De Turkse club kwam in het competitieduel bij Rizespor niet verder dan 1-1. Utrechter Wesley Sneijder kwam niet in actie. Hij is nog steeds geblesseerd.



Halverwege de eerste helft opende de Duitse spits Lukas Podolski de score voor het team van de nieuwe coach Igor Tudor. Rizespor maakte een kwartier voor tijd via Özgür Çek gelijk. Nigel de Jong speelde de gehele wedstrijd mee bij Galatasaray. Afgelopen dinsdag kreeg Olde Riekerink te horen dat hij moest vertrekken.



Na 21 wedstrijden staat Galatasaray derde in de Turkse competitie met 40 punten. Nummer twee Basaksehir verspeelde zaterdag tegen Gaziantepspor ook punten (0-0), en heeft 43 punten. Koploper Besiktas kan zondag profiteren bij winst in de thuiswedstrijd tegen Akhisarspor. Besiktas komt bij winst op 47 punten.



