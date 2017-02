Spakenburg speelt gelijk tegen VVSB

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 19:50 uur | update: 19:52 uur

Trainer Arnold Klein Foto: Aletha Leidelmeijer

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft in de tweede divisie gelijkgespeeld tegen VVSB. De thuisploeg kwam nog op 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft maakte VVSB gelijk: 1-1.



Spakenburg had na de gelijkmaker nog de kans om op voorsprong te komen. Olivier Pilon kreeg een penalty. Hij ging hem zelf nemen maar de doelman van VVSB was een sta in de weg.



35' Kelvin Maynard [1-0]

69' Richelo Fecunda [1-1]



Bijz. 75' Rode kaart Jordy Zwart, 76' Olivier Pilon mist strafschop



In de tweede divisie bezet Spakenburg de 12e positie.



