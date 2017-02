UZSC walst over Brandenburg heen, ZPC onderuit

Door de sportredactie ∑ geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 12:45 uur | update: zondag 19 februari 2017, 12:51 uur

UTRECHT/DE BILT - In de eredivisie heeft UZSC een derby tegen Brandenburg eenvoudig gewonnen. De Utrechtse ploeg versloeg de bezoekers uit De Bilt met 10-2.



Pas in het derde kwart, bij een stand van 6-0, kwam Brandenburg tot scoren. Yoran Frauenfelder scoorde drie keer voor UZSC. Arnold Witteveen en Dennis van Scharenburg maakten de goals voor Brandenburg.



ZPC Amersfoort ging kopje onder op bezoek bij Donk. De ploeg uit de Keistad verloor met 10-3. In alle kwarten zwommen de Amersfoorters achter de feiten aan. Op de ranglijst staat ZPC op plek zes en heeft de play-offs in het vizier. UZSC is de koploper en is al zeker van de play-offs.



Brandenburg staat elfde en mag nog hopen op het ontlopen van de play-outs.







