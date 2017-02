Schouten pakt leiding KPN Marathon Cup

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 18 februari 2017, 22:10 uur | update: zondag 19 februari 2017, 15:47 uur

Foto: ANP

UTRECHT/EEMDIJK - Simon Schouten is de nieuwe leider in het klassement van de KPN Marathon Cup. Hij won zaterdag de dertiende wedstrijd in Deventer en onttroonde daarmee Mats Stoltenborg. Bij de dames ging de winst naar Francesca Lollobrigida.



Bij de mannen won de 26-jarige Schouten de sprint van een acht rijders tellende kopgroep. Robin Snoek uit Abcoude was de beste regiogenoot. Hij werd zevende. Stefan Wolfenbuttel uit Nigtevecht werd zestiende. Evert Hoolwerf uit Eemdijk kwam als 24e over de streep. Willem Hoolwerf werd 27e. Evert Hoolwerf is in het algemeen klassement de beste vanuit de regio. Hij staat op de dertiende plaats.



Bij de vrouwen was Jessica Merkens de beste regiogenoot. De Utrechtse werd vijfde. Emma Engbers, eveneens afkomstig uit Utrecht, werd tiende. In het algemeen klassement is Engbers de beste vertegenwoordigster uit de regio. Zij staat zevende. Merkens is de nummer elf.





