Van Aert wint sluitingsprijs; Vd Haar tiende

zondag 19 februari 2017

WOUDENBERG - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft na het WK alle zes wedstrijden waar hij aan de start verscheen gewonnen, maar zondag in Oostmalle moest de Nederlander dan toch weer eens zijn meerdere erkennen in Wout van Aert, de Belg die hem in Luxemburg van de wereldtitel afhield. Woudenberger Lars van der Haar kon geen rol van betekenis spelen. Hij werd tiende.



Van Aert, die zaterdag in de door Van der Poel gewonnen cross van Leuven nog een lusteloze indruk maakte, was een dag later in de Sluitingsprijs een klasse apart. Hij won daarmee voor het eerst sinds hij eind januari wereldkampioen werd. Van der Poel sprintte nog wel naar de tweede plaats, voor de Belg Tom Meeusen. Het was de laatste veldrit van het seizoen.



