Winst voor voetballers De Meern

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 16:11 uur | update: 17:24 uur

Foto: Mark Kloostra/RTV Utrecht

DE MEERN/HOOGLAND - In de hoofdklasse A heeft De Meern een zege geboekt op RKHVV. De Utrechtse ploeg won met 4-2. Bij rust was de stand al 3-0 in het voordeel van De Meern. Door de overwinning werd het gat op SDO verkleind.



32' Rick Kruys [1-0]

36' Joris van Rooijen [2-0]

42' Gokhan Yasar [3-0]

61' Wessel van der Horst [3-1]

80' Bob Verweij [4-1]

88' Wessel van der Horst [4-2]



Bijz.

77" Rode kaart voor speler RKHVV Jelmer Goedhart.



Hoogland speelde in de uitwedstrijd bij SWZ Boso Sneek met 2-2 gelijk. De ploeg uit Sneek staat derde in de hoofdklasse. Hoogland is de nummer elf.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op RTV Utrecht.nl/uitslagen.



Voor alle uitslagen uit de hoofdklasse kunt u terecht op teletekstpagina 658.

















Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht