Lemoine onderuit in finale ITF-toernooi

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 16:48 uur | update: 17:19 uur

Foto: Orange Pictures.

WOERDEN - Tennisster Quirine Lemoine heeft de finale van het ITF-toernooi in Altenkirchen in Duitsland niet kunnen winnen. De Woerdense verloor de finale in twee sets met 7-5 en 7-5 van haar landgenote Bibiane Schoofs.



Lemoine (25), de mondiale nummer 181 en nummer zes van de plaatsingslijst, had op papier de beste kansen op de titel. Toch was het de 28-jarige Schoofs die het initiatief in de partij naar zich toe trok. Ze brak Lemoine in beide sets en wist die voorsprong vast te houden. Schoofs is de nummer 432 van de wereldranglijst. Het was de eerste keer dat Schoofs en Lemoine tegenover elkaar stonden op een toernooi.











