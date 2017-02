Valverde wint Ruta del Sol; Budding 43e

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 17:30 uur | update: 18:03 uur

Foto: Team Roompot

VEENENDAAL - De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde heeft zondag de Ruta del Sol gewonnen. Martijn Budding uit Veenendaal is in het algemeen klassement als 43e geëindigd.



De vijfde en laatste etappe werd een prooi voor de Belg Tim Wellens, die de sprint van een kopgroep won. Budding kwam in de slotetappe als 74e over de finish.



In het bergklassement is Budding zesde geworden. Georg Preidler had de meeste bergpunten verzameld.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht