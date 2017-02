Hercules verslaat directe concurrent Be Quick 1887

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 16:06 uur | update: 18:54 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold Schenk

UTRECHT - De voetballers van Hercules hebben in de derde divisie zondag een overwinning geboekt. De Utrechters waren in de uitwedstrijd met 2-1 de baas over Be Quick 1887.



Vlak voor rust was Hercules op 1-0 voorsprong gekomen via Jeffrey Vlug. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd besliste Gilbrano Plet het duel. In het slot van de wedstrijd maakte Be Quick nog de aansluitingstreffer, maar Hercules nam de drie punten mee naar Utrecht.



40' Jeffrey Vlug [0-1]

70' Gilbrano Plet [0-2]

89' Daan Driever [1-2]



Op de ranglijst is Hercules de nummer zes. BE Quick is de nummer vijf.



