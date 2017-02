Roglic wint Ronde van de Algarve; Tusveld 36e, Van Baarle 47e

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 19 februari 2017, 17:54 uur | update: 19:45 uur

UTRECHT/VEENENDAAL - Wielrenner Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo heeft zondag het eindklassement in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. Utrechter Martijn Tusveld is in het algemeen klassement als 36e geeïndigd. Dylan van Baarle uit Veenendaal vinden we terug op de 47e plek.



De leidende positie van de Sloveense kopman van de Nederlandse ploeg kwam in de etappe van Loulé naar Malhão over 179 kilometer niet meer in gevaar. De etappe die eindigde op de Alto do Malhão was een prooi voor de Portugese wielrenner Amaro Antunes. Van Baarle werd 46e en Tusveld kwam als 49e over de streep.



