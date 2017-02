Voetbalvrouwen naar Algarve voor EK voorbereiding

Door de sportredactie ∑ geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 09:25 uur | update: 09:31 uur

Foto: Orange Pictures

UTRECHT/NIEUWEGEIN - Bondscoach Sarina Wiegman heeft De Utrechtse Shanice van de Sanden (foto) en Sari van Veenendaal uit Nieuwegein opgenomen in de Oranjeselectie voor de Algarve Cup. Een groep van 23 voetbalsters speelt daar tussen 1 en 8 maart een vriendschappelijk toernooi. China, AustraliŽ en Zweden zijn de tegenstanders in de poule.



De volledige selectie van het Nederlands vrouwenelftal: Lineth Beerensteyn (FC Twente), Mandy van den Berg (Reading FC), Sheila van den Bulk (DjurgŚrdens IF), Angela Christ (PSV), Anouk Dekker (Montpellier HSC), DaniŽlle van de Donk (Arsenal), Kika van Es (Achilles'29), Sisca Folkertsma (PSV), Loes Geurts (Paris Saint Germain), Stefanie van der Gragt (Bayern MŁnchen), Jackie Groenen (FFC Frankfurt), Renate Jansen (FC Twente), Desiree van Lunteren (Ajax), Lieke Martens (FC Rosengard), Tessel Middag (Manchester City), Vivianne Miedema (Bayern MŁnchen), Liza van der Most (Ajax), Jill Roord (FC Twente), Shanice van de Sanden (Liverpool FC), Sherida Spitse (FC Twente), Sari van Veenendaal (Arsenal), Siri Worm (FC Twente) en Kelly Zeeman (Ajax).



Het toernooi in Portugal geldt als voorbereiding op het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland wordt gehouden.



Het programma van de Algarve Cup luidt:

Woensdag 1 maart, 19.30 uur Nederland - China

Vrijdag 3 maart, 16.00 uur AustraliŽ - Nederland

Maandag 6 maart, 16.00 uur Nederland - Zweden



Woensdag 8 maart Finaledag







Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht