Makkelie fluit FC Groningen - FC Utrecht

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 12:22 uur | update: 12:28 uur

Foto: KNVB.nl

UTRECHT - Danny Makkelie is zaterdag de scheidsrechter bij de eredivisiewedstrijd FC Groningen - FC Utrecht. Makkelie wordt in Groningen geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Vierde official is Joey Kooij.



Het uitduel van Jong FC Utrecht staat vrijdagavond onder leiding van Rob Dieperink.



Martin van den Kerkhof uit Breukelen is zaterdag de leidsman bij NEC - Sparta, Hooglander Dennis Higler fluit zondag Ajax - Heracles. Jeroen Manschot uit Houten komt vrijdag in actie in de Jupiler League, als schedsrechter bij VVV Venlo - Achilles'29.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht