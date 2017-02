"Niet tornen aan afspraken over instroming belofteteams"

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 15:26 uur | update: 16:07 uur

Oud Spakenburg voorzitter Marc Schoonebeek Foto: SV Spakenburg

PROVINCIE UTRECHT - Liefst acht clubs zouden alsnog met hun beloftenteam in willen stromen in de voetbalpiramide. Volgens weekblad Voetbal International zouden Feyenoord, PEC Zwolle, Heerenveen, Willem II, Go Ahead Eagles, NEC, Cambuur en NAC graag alsnog willen instromen.



Vorig jaar, toen de tweede en derde divisie werden ingevoerd en de profclubs eenmalig de kans kregen om in te stromen in de piramide, is de afspraak gemaakt dat clubs die later alsnog willen instromen dat moeten doen in de onderste klasse van het amateurvoetbal. Daar hebben de profclubs geen zin in.



De KNVB liet vorige week al aan RTV Utrecht weten dat van de afspraken kan worden afgeweken, als alle partijen daarmee akkoord gaan. "Maar dat gaan we dus niet doen", zegt Marc Schoonebeek. De oud voorzitter van Spakenburg is lid van de ledenraad van het amateurvoetbal, en heeft in die hoedanigheid invloed op de regelgeving. "Aan de toen gemaakte afspraak valt niet te tornen. Vorig jaar hebben ze de kans gehad en niet gepakt. Ze kennen de regels."



In de eerste maanden van de nieuwe competitieopzet blijkt dat veel amateurclubs achteraf niet gelukkig zijn met de deelname van de belofteteams in de competitie. Hoe zij gaan reageren als de KNVB nu met een voorstel komt om nóg meer clubs te laten instromen, is zeer de vraag.



De Ledenraad komt op 18 maart weer bij elkaar. Het onderwerp staat dan ongetwijfeld op de agenda.





