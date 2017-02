Den Hartog gaat voor 10e seizoen bij GVVV

Door de sportredactie · geplaatst: dinsdag 21 februari 2017, 15:20 uur | update: 16:53 uur

Foto: Geert Lommers

VEENENDAAL - Wilco den Hartog speelt ook komend seizoen voor tweede divisionist GVVV. De 28-jarige middenvelder is nu bezig aan zijn negende seizoen in de hoofdmacht van de Veenendaalse club.



Den Hartog speelt al bijna zijn hele leven voor GVVV. Tussendoor speelde hij kort in de opleiding van Vitesse, maar hij keerde al snel terug bij 'zijn' club.



Den Hartiog is al de 15e speler die voor volgend seizoen is vastgelegd. Wouter Bonke, Caifano Latupeirissa, Laurens van der Voort, Martin van Eck, Danny de Leeuw, Rodny Hofman, Taoufik Adnane, doelman Johan Jansen, aanvoerder Roy Terschegget, clubtopscorer Robin Mulder en Bart Hulsbos tekenden al eerder bij aan de blauwe zijde van Sportpark Panhuis.



Eerder werden ook vleugelaanvaller Mohammed Ajiach van FC Lienden, centrumspits Jeremy de Graaf van VVOG en middenvelder Mart de Jong van DTS Ede aangetrokken.



