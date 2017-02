Lemoine haalt tweede ronde in Moskou

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 16:43 uur | update: 16:44 uur

WOERDEN - Quirine Lemoine heeft woensdag de tweede ronde van het ITF-toernooi in Moskou. De tennisster uit Woerden won in de eerste ronde van Russin Margarita Lazareva.



Het werd 6-4 en 6-1 in sets. In de tweede ronde speelt Lemoine opnieuw tegen een Russische: Polina Monova.



Bibiane Schoofs, de andere Nederlandse deelneemster, werd woensdag uitgeschakeld in ronde 1. Polina Lejkina was in twee sets te sterk.



