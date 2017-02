Van der Haar 4e in laatste wedstrijd van het seizoen

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 09:17 uur | update: 09:28 uur

WOUDENBERG - Lars van der Haar heeft het veldritseizoen afgesloten met een plaats net naast het podium op de Cyclocross Masters. De zege ging naar wereldkampioen Wout van Aert. Van der Haar werd vierde.



Van Aert nam in Waregem de overige veldrijders op sleeptouw. Tijdens de gehele rit bleven serieuze ontsnappingen echter uit. Van der Haar kon tot de finish in het spoor blijven. Daar raakte de Woudenberger verwikkeld in een eindsprint met Van der Poel en de Belgen Van Aert, Kevin Pauwels en Tom Meeusen, met de zege voor Van Aert als resultaat. Van der Poel werd tweede, Pauwels eindigde als derde.



Van der Haar kan terugkijken op een prima seizoensfinale. Nadat hij het grootste gedeelte van het seizoen had gemist door blessures eindigde hij de laatste weken steevast bij de beste vier.





