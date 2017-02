Morrison nieuwe bondscoach volleyballers

Door de sportredactie · geplaatst: woensdag 22 februari 2017, 09:47 uur | update: donderdag 23 februari 2017, 09:54 uur

SCHALKWIJK - Volleybalinternational Robin de Kruijf gaat bij het Nederlands team werken met een oude bekende. De Amerikaan Jamie Morrison. Hij is de opvolger van de Italiaanse bondscoach Giovanni Guidetti, die eind december bekendmaakte te stoppen. Dat meldt De Telegraaf.



Morrison is op dit moment assistent van Guidetti bij de Turkse club Vakifbank Istanbul. Dezelfde club waar de Schalkwijkse De Kruijf tot dit seizoen voor uitkwam. Inmiddels speelt ze in Italië voor Imoco Volley Conegliano. De 36-jarige trainer heeft nog geen ervaring als hoofdcoach van een topclub of nationaal team.



Volleybalbond Nevobo presenteert de nieuwe bondscoach donderdag.



