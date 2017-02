IJslander al weer weg bij IJsselmeervogels

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 13:43 uur | update: 13:51 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Ingólfor Sigurdsson is alweer weg bij IJsselmeervogels. De 24-jarige IJslander is teruggekeerd naar zijn vaderland. Zijn contract is in wederzijds overleg ontbonden.



Sigurdsson, die ook voor Heerenveen speelde, voegde zich in de winterstop bij de selectie van derde divisionist uit Bunschoten Spakenburg. Mede vanwege zijn komst werd Maikel de Harder verhuurd aan DOVO. Het gevolg is dat trainer Sandor van der Heide ineens veel minder keuze-opties heeft op het middenveld.



Sigurdsson speelde slechts twee duels voor de Vogels, tegen Capelle en tegen FC Rijnvogels. Afgelopen zaterdag, tegen Jong Almere City zat hij wel op de bank, maar viel niet in.





