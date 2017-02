SKF versterkt zich met Melanie Bierdrager

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 14:20 uur | update: 14:34 uur

VEENENDAAL - Tafeltennisvereniging SKF heeft Melanie Bierdrager binnen gehaald. Ze komt over van landskampioen Dozy Den Helder/Noordkop.



De Veenendaalse eredivsionist ziet de 19-jarige speelster als een versterking. Brenda Vonk-Huntelerslag, lid van de commissie Prestatiesport van SKF: "Wij zijn heel blij dat het ons is gelukt om Melanie aan SKF te verbinden. Zowel qua persoonlijkheid als sportief past ze prima in ons team."



Na het aangekondigde vertrek van Tali Cohen betekent de komst van Melanie en het aanblijven van Carla Nouwen en Brenda Vonk-Huntelerslag dat SKF ook komend seizoen zal strijden om de bovenste plaatsen in de eredivisie. De komende weken oriënteert SKF op verdere versterkingen om uiteindelijk met een team van vier of vijf dames het seizoen 2017-2018 in te gaan.



Melanie Bierdrager: "Voor de zomer kreeg ik een relatie met Jeffrey Vonk (speler heren 1), waardoor ik steeds vaker bij SKF aanwezig was. Ik merkte, zoals ik eigenlijk al wist, dat de sfeer binnen de vereniging heel fijn was, waardoor het meteen vertrouwd aanvoelde. Na het eerste gesprek had ik meteen een goed gevoel en had ik zin om voor deze nieuwe uitdaging te gaan! Ik kijk er naar uit om met dit leuke team onze doelstellingen waar te maken!"





