Spakenburg wil via HHC uit het dal

Tweede divisie topscorer Olivier Pilon Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Sten Vreekamp en Niels Buijtenhuis keren zaterdag mogelijk terug in de selectie van Spakenburg. Het duo trainde donderdagavond mee en het is nu richting de uitwedstrijd tegen HHC Hardenberg afwachten hoe de reactie op die training is. Tom Oostinjen, Richard Arends, Salim Amerzgiou, Tim Sanders en Matthijs Blijham zijn nog geblesseerd en komen zeker niet in actie.



Spakenburg gaat zaterdag op bezoek bij de nummer 17 van de tweede divisie. HHC Hardenberg staat daarmee op een directe degradatieplaats en moet winnen om aansluiting te houden met de ploegen boven de streep. Spakenburg zelf is één van die ploegen, en ook voor de Blauwen is een zege, het zou de eerste zijn van 2017, zeer gewenst. Ook HHC won dit kalenderjaar nog niet.



HHC Hardenberg is met 18 treffers in 21 duels de minst scorende ploeg in de tweede divisie. Spakenburg hoort zowel qua gescoorde doelpunten als qua tegentreffers tot de top vier van de afdeling. Eerder dit seizoen eindigde het treffen in Spakenburg in 1-1. Olivier Pilon, met 12 treffers topscorer van de tweede divisie, maakte toen het enige doelpunt voor Spakenburg.



