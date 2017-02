Magreb'90 treft directe concurrent

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 15:27 uur | update: 15:38 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Claus

UTRECHT - Het vizier ging bij Magreb'90 na de met 11-2 verloren wedstrijd tegen Westlandia direct op de wedstrijd tegen Jong FC Den Bosch van zaterdag. "Dat is een rechtstreekse concurrent in de strjd tegen degradatie", zei trainer Jamal Yahiaoui. "Daar moeten we de punten pakken.



Dat zal de Utrechtse hekkensluiter in de derde divisie dan moeten doen zonder Omar Boukhari. De aanvoerder kreeg tegen Westlandia en is automatisch voor één duel geschorst. Tegen het schikkingsvoorstel van in totaal zes wedstrijden schorsing is Magreb in beroep gegaan. Luidhinjo Hojer is mogelijk weer inzetbaar.



Magreb'90 wacht sinds 16 oktober al tien competitiewedstrijden op een overwinning. Jong FC Den Bosch, dat één plaats boven Magreb'90 voorlaatste is, won al vijf duels op rij niet. De Bossche beloften hebben drie punten meer dan Magreb'90, maar wel twee wedstrijden meer gespeeld. Eerder dit seizoen werd het Utrecht tussen beide teams 1-1.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht