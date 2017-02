Wielrennen: Ariesen pakt weer ritzege in Portugal

Door de sportredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 20:49 uur | update: 20:55 uur

Foto: Team Roompot

RHENEN - Johim Ariesen uit Rhenen heeft voor het derde jaar op rij een etappezege geboekt in de Ronde van Alentejo.



Hij won de tweede rit (171,3 km) van Monforte naar Portel. Ariesen was de sterkste in een massasprint. Hij bleef de Spanjaard Carlos Barbero voor, die de Italiaan Rinaldo Nocentini onttroonde als leider



Ariesen, die zijn carrière als veldrijder begon en in 2006 bij de junioren brons pakte, won in 2015 twee etappes in de Portugese rittenkoers en was vorig jaar goed voor één zege.



