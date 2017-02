FC Utrecht: Joosten verlaat geblesseerd de training

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 16:42 uur | update: 17:44 uur

Patrick Joosten vorig seizoen tegen Groningen Foto: fcutrecht.nl

UTRECHT - Net nu Erik ten Hag te maken leek te krijgen met een luxe probleem sloeg het onheil opnieuw toe voor FC Utrecht. Patrick Joosten verliet vrijdagmiddag voortijdig het trainingsveld. In een duel raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Of hij mee kan doen tegen FC Groningen is niet duidelijk.



Wout Brama is weer fit, net als Sofyan Amrabat. Maar of zij in de Euroborg in de basis gaan starten valt nog te bezien. Erik ten Hag lijkt zoveel mogelijk vast te houden aan de 11 die afgelopen weekend van PEC Zwolle wonnen.



FC Groningen - FC Utrecht is zaterdagavond live te horen op Radio M Utrecht 93.1FM.



