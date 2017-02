Ariesen vierde in derde etappe Alentejo

Door de sportredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 19:10 uur | update: zaterdag 25 februari 2017, 14:18 uur

Foto: Orange Pictures

RHENEN - In de Ronde van Alentejo is Johim Ariesen uit Rhenen in de derde etappe als vierde over de streep gekomen. De etappe werd gewonnen door de Colombiaanse renner Juan Sebastian Molano.



De etappe eindigde in een massasprint. Molano trok hierbij aan het langste eind. In het algemeen klassement staat Ariesen op de 78e positie. In het sprintklassement doet hij het duidelijk beter. Hier is hij de nummer twee. Carlos Barbero is de leider van het sprintklassement. Hij heeft 61 punten. Ariesen heeft er 38.







