Pittige poule voor Oranje waterpolosters op WK

vrijdag 24 februari 2017

UTRECHT - De Nederlandse waterpolosters zijn op het wereldkampioenschap komende zomer in Boedapest ingedeeld bij gastland Hongarije, Japan en Frankrijk. Het WK in Boedapest is in juli 2017. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen een tussenronde om bij de laatste acht te komen.



UTRECHTERS

Mogelijk gaan de Utrechtse speelsters Laura Aarts, Vivian Sevenich, Marloes Nijhuis, Leonie van der Molen en Dagmar Genee deelnemen aan het toernooi aankomende zomer. Ook Nomi Stomphorst uit Baarn zit op dit moment in de huidie selectie.



Bondscoach Arno Havenga spreekt op waterpolo.nl van een pittige loting voor Oranje. "Normaliter zullen we in de laatste poulewedstrijd tegen Europees kampioen Hongarije voor de groepswinst gaan spelen. Zij zijn in mijn ogen favoriet.''



