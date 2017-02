Duur puntverlies voor IJsselmeervogels in knotsgekke slotfase

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 16:36 uur | update: 17:29 uur

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft in de allerlaatste minuut in de derde divisie verloren van Rijnsburgse Boys. In Rijnsburg werd het 4-3 voor de thuisploeg. Tot de 84e minuut stonden de 'Rooien' op voorsprong. In de slotfase bekroonde invaller Jeroen Hessing zichzelf als matchwinner.



11' Roderick Gielisse [1-0]

30' Marciano van Leijenhorst [1-1]

32' Hidde Prijs [2-1]

47' Berry Powel [2-2]

65' Ralph Hovestad [2-3]

84' Jeffrey Jongeneelen [3-3]

93' Jeroen Hessing [4-3]



IJsselmeervogels was koploper op doelsaldo, maar door het eigen verlies en de winstpartij van Scheveningen staan de Vogels derde in de derde divisie zaterdag.



