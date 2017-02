Amateurs Ajax schakelen Eemdijk uit in beker

Door de sportredactie ˇ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 16:21 uur | update: 17:34 uur

Foto: Geert Lommers

EEMDIJK - In de achtste finale van de districtsbeker hebben de amateurs van Ajax Eemdijk uitgeschakeld. De uitploeg won in Bunschoten met 5-2.



Bij rust had Ajax al een grote voorsprong gepakt: 4-0. Eemdijk kwam goed uit de kleedkamer want zes minuten na rust was de stand alweer 4-2. Een kwartier voor tijd besliste Ajax de wedstrijd: 5-2.



5' Reda Kharchouch [0-1]

32' Reda Kharchouch [0-2]

34' Stefano Seedorf [0-3]

40' Bilal el Amrani [0-4]

49' Jasper Bolland [1-4]

51' Jasper Bolland [2-4,pen]

76' Stanley Akoy [2-5]



Ajax heeft zich door de winst geplaatst voor de kwartfinale van de districtsbeker. Uit de regio Utrecht is tweedeklasser FC De Bilt nog actief in het bekertoernooi. Zij spelen woensdagavond de achtste finale tegen De Zouaven. Ook eersteklasser FC Breukelen doet nog mee om de prijs. Zij spelen dinsdag tegen RKAVV Volendam.



