Duur puntverlies voor Spakenburg tegen degradatieconcurrent

Foto: RTV Utrecht - Pieter Tammers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het duel in de tweede divisie tussen Spakenburg en HHC Hardenberg is gewonnen door laatstegenoemde. In Hardenberg was de thuisploeg in het degradatieduel met 2-0 te sterk.



Spakenburg heeft in 2017 nog geen overwinning gepakt. Ook tegen Hardenberg kon het zaterdag niet winnen. De nummer 17 van de competitie maakte beide doelpunten in de tweede helft.



47' Junior Albertus [1-0]

85' Derian Reinders [2-0]



Spakenburg staat in de tweede divisie op de veertiende plek. Het verschil met nummer 17 Hardenberg is slechts drie punten.



