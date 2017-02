Regiogenoten spelen geen rol in Omloop Het Nieuwsblad

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 17:16 uur | update: 18:21 uur

Dylan van Baarle Foto: Cannondale-Drapac Pro Cycling Team

VEENENDAAL/UTRECHT - Greg Van Avermaet heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw gewonnen. Veenendaler Dylan van Baarle en Jos van Emden, lid van het Utrechtse de Volharding, speelden geen rol van betekenis.



Van Emden kwam als 44e over de finish. Twee minuten en 59 seconden na de Belgische winnaar. Van Baarle kwam na zeven minuten en 49 seconden over de streep. Hij werd 81e.



Van Avermaet was in de straten van Gent, net als vorig jaar, de rapste. Van Avermaet was de snelste van een kopgroep van drie. Wereldkampioen Peter Sagan uit Slowakije moest met de tweede plek genoegen nemen. Ook vorig jaar eindigde hij op die plek. Sep Vanmarcke kwam als derde over de finish in de wedstrijd die geldt als de opening van het West-Europese wielerseizoen.



