Johim Ariesen 37e in Portugees slagveld

zaterdag 25 februari 2017

RHENEN - In de 4e etappe van de 35e Volta ao Alentejo moest Johim Ariesen genoegen nemen met de 37e plaats. De wielrenner uit Rhenen, die de 2e etappe op zijn naam schreef, zakte in het puntenklassement naar de 3e plaats.



De heuveletappe over 176 kilometer van Odemira naar Alcácer do Sal eindigde in een slagveld. Een versnipperd peloton druppelde binnen in de Portugese kustplaats. De jonge Amerikaan Logan Owen won de sprint van de eerste groep. Hij rekende ondermeer af met Nederlander Jasper de Laat, die derde werd. Ariesen kwam op 25 seconden achterstand binnen en hield daarmee de schade beperkt.



