WK baanwielrennen in gevaar voor Hugo Haak

Hugo Haak (links) Foto: Jan Kruijdenberg

VIANEN - Hugo Haak heeft tijdens een trainingskamp in Portugal een knieblessure opgelopen. De 25-jarige baanwielrenner uit Vianen ziet door een scheur in de meniscus van de linkerknie zijn voorbereiding op de WK verstoord worden.



"Ik heb gisteren een mri-scan gehad en daarop was te zien dat de meniscus van mijn linkerknie is gescheurd. Aanstaande woensdag zal ik worden geopereerd", meldt Haak via social media. "Hopelijk gaat het herstel snel en ik probeer zo spoedig mogelijk weer op de fiets te zitten."



De WK baanwielrennen staan van 12 tot en met 16 april op het programma in Hongkong.





