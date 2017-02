UZSC te sterk voor Schuurman

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 21:21 uur | update: zondag 26 februari 2017, 13:02 uur

Foto: Wessel van Leeuwen

UTRECHT - De waterpoloërs van UZSC hebben het thuisduel in de eredivisie van BZC gewonnen. De Utrechters waren met 13-5 te sterk.



Joep van de Bersselaar was de Utrechtse topscorer. Hij maakte er vijf tegen Schuurman.



UZSC is koploper van de eredivisie. Het heeft 52 punten uit 19 duels. Nummer twee ZPB heeft elf punten minder.



