Amazone ook onderuit tegen Loon Lions

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 20:46 uur | update: zondag 26 februari 2017, 13:05 uur

Foto: Amazone

UTRECHT - De basketbalsters van Amazone hebben in de eredivisie ook verloren van Loon Lions. De Utrechters gingen met 91-38 onderuit.



Amazone is de hekkensluiter van de eredivisie en heeft nog geen enkel punt verzameld.

Degradatie is alleen niet mogelijk vanwege het aantal teams dat de eredivisie speelt.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht