Snoek zesde in marathon Falun

Door de sportredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 15:53 uur | update: zondag 26 februari 2017, 13:09 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De Grand Prix 4 marathon in Falun is gewonnen door Rick Smit. De beste regiogenoot was Robin Snoek uit Abcoude.



Peter van der Pol uit Amerongen werd 17e. Stefen Wolffenbuttel uit Nigtevecht kwam als 31e over de streep.



Bij de vrouwen werd de Utrechtse Emma Engbers tweede. De andere Utrechtse, Jessica Merkens, werd twaalfde.



Bij de mannen is Peter van der Pol de best geklasseerde in het algemaal klassement. Hij staat negende. Bij de vrouwen is Engbers de beste regiogenote in het algemeen klassement. Ze staat vijfde.



