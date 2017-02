SCHC wint eerste duel na winterstop van Groningen

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 14:24 uur | update: 14:28 uur

Foto: ANP Jerry Lampen

BILTHOVEN - De hockeysters van SCHC hebben de competitie hervat met een overwinning. De Bilthovense ploeg versloeg zondag Groningen op eigen veld met 1-0.



Xan de Waard maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Zij deed dit in de 37e minuut.



In de competitie staat SCHC op de tweede plek. Het verschil met koploper Den Bosch is vier punten.



Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Sportoverzicht