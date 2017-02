Hoogland uit onderuit tegen MSC

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 15:18 uur | update: 16:40 uur

Foto: RTV Utrecht / Arnold SchenK

HOOGLAND - De voetballers van Hoogland hebben het uitduel in de hoofdklasse tegen MSC niet gewonnen. In Meppel werd het 3-1 voor de thuisploeg.



Al in de eerste helft was MSC op 3-0 voorsprong gekomen. Hoogland kreeg het eerste half uur geen grip op de wedstrijd. Vlak voor rust maakte Van Logtestijn nog de aansluitingstreffer, maar in de tweede helft kon Hoogland deze lijn niet doortrekken.



7' Jos Fidoen [1-0]

27' Youri Benjamins [2-0]

40' Youri Benjamins [3-0]

45' Oskar van Logtestijn [3-1]



In de hoofdklasse A staat Hoogland onderin de middenmoot.



