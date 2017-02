Purmersteijn schiet Abcoude uit districtsbeker

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 15:54 uur | update: 16:02 uur

Foto: Geert Lommers

ABCOUDE - De voetballers van Abcoude zijn uitgebekerd. In de achtste finale van de districtsbeker verloor het met 4-1 van Purmersteijn.



Het enige doelpunt van Abcoude werd gemaakt door Stefan van der Hoef. Abcoude speelde de wedstrijd met tien man uit doordat Ismael Markelo in de 57e minuut met een rode kaart het veld moest verlaten.



Purmersteijn is door de overwinning door naar de kwartfinale van de districtsbeker.



