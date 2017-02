Hugo Haak rekent niet meer op WK

Door de sportredactie · geplaatst: zondag 26 februari 2017, 16:04 uur | update: 16:10 uur

Hugo Haak op archiefbeeld Foto: Orange Pictures

VIANEN - Baanwielrenner Hugo Haak denkt dat hij niet op tijd hersteld is van zijn knieblessure voor het WK baanwielrennen medio april in Hongkong, dit zei de renner uit Vianen in het radioprogramma Namen en Rugnummers.



"De kans is groot dat ik niet naar het WK ga. Daar moet ik rekening mee houden en dat vind ik heel jammer", aldus Haak in Namen en Rugnummers. Het is niet de eerste tegenslag voor Haak vlak voor een groot toernooi. Vorig jaar liep hij de Olympische Spelen op een haar na mis. "Dit is opnieuw een hele grote domper."



Tijdens een trainingskamp in Portugal liep Haak een knieblessure op. Uit een mri-scan bleek dat de 25-jarige baanwielrenner een scheur in zijn meniscus van zijn linkerknie heeft. Maandag heeft Haak nog een gesprek in het ziekenhuis en dan weet hij meer over de duur van zijn herstel.



De WK baanwielrennen staan van 12 tot en met 16 april op het programma in Hongkong.





